Calimera, gattino salvato con massaggio cardiaco

CALIMERA- Momenti di paura per un gattino che sabato sera è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco.

Il micio, di appena un mese, era infatti precipitato all’interno di un pluviale, in via Colombo, a Calimera, ma la richiesta di intervento si è rilevata più complicata del previsto, in quanto il gattino era rimasto bloccato in una tubatura interna a un muro. Tuttavia dopo una lunga e complicata operazione, i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori. Però il micio era privo di sensi e non respirava più. I pompieri a quel punto non si sono persi d’animo ed hanno iniziato una delicata operazione di rianimazione effettuando il massaggio cardiaco….e dopo qualche minuto il gattino ha reagito iniziando a muovere l’addome e ad aprire finalmente i suoi occhietti. Inutile commentare il momento pieno di gioia, soprattutto per i suoi padroni, che ora lo hanno portato in clinica dove è stato preso in cura dai veterinari.