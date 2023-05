Attività storiche e di tradizione, in Salento 14 delle 35 più antiche

SALENTO- Testimoniano la storia, l’arte, la cultura e la tradizione imprenditoriale del territorio. Sono 455 tra negozi, botteghe e locali, quelli che hanno ottenuto il marchio di “attività storiche e di tradizione” e sono stati inseriti nel primo elenco regionale previsto dalla legge approvata nel 2021. Ma, fra queste, solo una rosa ristretta di 35 attività può fregiarsi della denominazione di “Patrimonio di Puglia” che spetta alle attività con almeno 70 anni di storia. Un riconoscimento alla longevità e tipicità di questi esercizi, che nelle città e soprattutto nei paesini rappresentano punti di riferimento e di incontro, pezzi di storia e cultura.

Lecce ne vanta addirittura 7: la più antica è la Tipografia Scorrano con i suoi 137 anni di storia, seguita dal Caffè Alvino (fondato nel 1911), Lazzaretti Abbigliamento (1922), Timbrotecnica Romano (data di nascita 1930), Abbigliamento Vito Leo (1937), Abbigliamento Campobasso (un anno dopo) e Hotel Rizieri (in attività dal 1948). In provincia di Lecce, i negozi “Patrimonio di Puglia” sono 3: Alimentari da Carlo ad Otranto, in esercizio dal 1909, la Pescheria Ciullo a Castro (classe 1951) e Candido Abbigliamento a Maglie, che esiste dal 1959.

Nel Brindisino le attività “Patrimonio di Puglia” sono la Macelleria Chiese a San Michele Salentino (fondata ben 127 anni fa, nel lontano 1896) e Mondo Casa TessilCofano a Fasano, attiva dal 1927.

A Taranto sono la Casa del libro del 1945 e l’Oreficeria Lalinga del 1951 a potersi appuntare la medaglia di “Patrimonio di Puglia”.

Una curiosità: la più longeva attività storica inserita nell’elenco regionale si trova a Terlizzi, in provincia di Bari, ed è una bottega di ceramica operativa dal 1817.