A Casarano, l’omaggio alla Croce Rossa Italiana

CASARANO- Prima il corteo per le vie della città, poi l’incontro nel Chiostro del Palazzo dei Domenicani. Si fa festa a Casarano per l’anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana, in presenza delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose, associazioni d’Arma, scuole Pubbliche e cittadini.

Una cerimonia importante per ricordare il fondatore di questa importante realtà, ossia Henry Dunant, un imprenditore svizzero che, nel 1859, si trovò a passare sul campo della battaglia di Solferino e San Martino e vedendo le colline ricoperte di cadaveri e feriti decise di rimboccarsi le maniche e fondare la Croce Rossa internazionale, la più grande associazione di volontariato al mondo, al servizio dell’umanità sofferente.

Una realtà, da quel momento, fatta quindi di uomini e donne che per 365 giorni all’anno dedicano il loro tempo, il loro aiuto e le loro capacità, in modo gratuito e assolutamente volontario.

Un operato importante a cui non si può che rendere omaggio con una cerimonia toccante, così come fatto a Casarano che in vista dell’8 maggio, giorno in cui si celebra l’anniversario in tutto il mondo, ha deciso di farlo sabato, in una mattinata accarezzata dal sole.

Presenti una delegazione delle Scuole di Casarano , il Benemerito Presidente Giacinto Pettinati della Sez. di Casarano, il Sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo, il Sindaco di Matino Giorgio Toma e il Sen. Rosario Giorgio Costa.