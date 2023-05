Lo studio: negli ospedali pugliesi il 60% dei medici è depresso

LECCE – Negli ospedali pugliesi sei medici su dieci si dicono “stressati e in perenne carenza di sonno per orari di lavoro che vanno ben oltre il lecito, carichi di compiti impossibili da gestire”, tanto che nell’ultimo anno il 21% ha pensato seriamente al licenziamento.

Fa riflettere lo studio condotto da Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, presentato nelle scorse ore a Milano al 28esimo congresso nazionale.

Un dato amaro, amarassimo. Aggravato – stando a quanto emerso dalla stessa indagine – dalla “mancanza di riconoscimento del valore di quanto con competenza professionale si fa, un numero di pazienti per medici e posti letto che rende quasi impossibile instaurare un rapporto empatico con i pazienti e la burocrazia che rende tutto ancora più difficile”. In gergo tecnico è chiamata ‘Sindrome da burnout’, un insieme di sintomi determinati da uno stato di stress permanente con il quale devono vivere il proprio lavoro il 60% dei medici pugliesi impegnati in corsia.

Più nel dettaglio il 25% riferisce di sentirsi emotivamente sfinito, il 36% di essere sfinito al termine di ogni giornata lavorativa e il 18% di essere frustato dal proprio lavoro che, nonostante gli sforzi estremi, con riesce ad arginare il malcontento di pazienti e familiari. Il 32% dei camici bianchi ritiene di lavorare troppo duramente.

Su quanto abbia inciso negativamente il periodo pandemico sulla vita di chi ha lottato in prima linea, il dato è chiaro: il 53% dei medici intervistati ha dichiarato di aver accusato duramente il colpo e di fare fatica a riprendersi ancora oggi che quell’emergenza può dirsi finalmente alle spalle.