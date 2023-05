La Xylella minaccia anche le viti, è allarme in Europa

SALENTO- La xylella, come il Salento ha imparato a proprie spese, è vorace e non conosce barriere: in tredici anni ha divorato 22 milioni di ulivi, radendo al suolo il paesaggio e l’economia agricola. Il fitopatogeno viene trasmesso da un piccolo insetto, la sputacchina, che nel 2008 arrivò in Italia dal Costa Rica e che non attacca soltanto l’ulivo ma prende di mira anche altre piante, come la vite. I produttori del nord e sud America da anni sono costretti a subire i danni causati dalla malattia di Pierce, diffusa proprio dalla xylella fastidiosa.

L’allarme, ora, sta facendo tremare anche l’Europa, dopo che il batterio è stato individuato su una pianta di Vitis vinifera in Portogallo, in un vigneto della contea di Fundão. Come si legge nella nota della Prefettura portoghese, “è la prima volta che questo ceppo, responsabile della malattia di Pierce, viene rilevato sul territorio continentale dell’Unione Europea. Precedentemente, nel 2016, era stato rilevato solo sull’isola di Maiorca”.

Si teme il contagio nei vigneti d’Europa, e le autorità sono mobilitate per scongiurarlo. Non c’è cura per il batterio responsabile del disseccamento rapido delle piante, ma misure preventive da osservare con rigore e tempestività. Ad oggi, il controllo obbligatorio prevede la distruzione immediata delle piante contaminate ed il controllo degli insetti vettori. L’auspicio è che il Portogallo e gli altri Paesi europei a rischio stiano in guardia e si attengano alle direttive, per scongiurare il disastro che la xyllla ha seminato in Salento, complice il lassismo delle istituzioni che avrebbero dovuto vigilare sull’eradicazione degli ulivi infetti.