Bimba di sei mesi muore mentre dorme accanto alla madre

SALENTO – Morta, a sei mesi, nella notte mentree dormiva accanto alla giovanissima mamma , minorenne. La tragica scoperta al momento del risveglio.

La tragedia si è consumanta in una comunità alloggio per gestanti del brindisino. La giovane mamma, originaria del leccese era temporaneamente residente nella struttura. Sarebbe stata proprio lei, appena sveglia a rendersi conto che qualcosa non andava e a chiedere aiuto.

Immediatamente scattati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito. Al momento la salma della piccolina è a disposizione della Procura di Brindisi. In queste ore si valuterà se disporre o meno l’autopsia per stabilire le cause della morte.

Stando ai primissimi rilievi ed accertamenti, nessun segno di violenza sarebbe stato rilevato sul copricino della neonata. Tra le ipotesi più accreditate prende piede quella che possa essersi trattato di un decesso per cause naturali, quella che viene chiamata “morte in culla”.