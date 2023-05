Xylella, De Pascalis: “Da Emiliano ennesimo rigurgito di baricentrismo”

SALENTO – «Quello che predichiamo e denunciamo da anni, è diventato realtà: la xylella solo oggi è diventato un problema impellente da parte della Regione Puglia. Prova ne sono le ultime esternazioni del Presidente Michele Emiliano il quale, dopo aver ignorato per anni il grido d’allarme di migliaia di olivicoltori salentini, ha avuto il coraggio di affermare che i danni provocati dal batterio sono stati “contenuti e limitati”. Lo vada a dire guardando negli occhi i contadini e gli imprenditori agricoli del Salento che nell’ultimo decennio hanno dovuto affrontare il problema xylella abbandonati da una Regione incapace di far fronte all’emergenza e di bloccare sul nascere questo flagello. Parole dure quelle pronunciate da Gianluigi De Pascalis, Responsabile Dipartimento Agricoltura Movimento Regione Salento

“A ciò deve aggiungersi – dice De Pascalis – l’inverosimile dichiarazione di Emiliano secondo cui l’olivicoltura pugliese è in salvo perché il settore è trainato dal territorio barese. Parole allucinanti, figlie del solito e atavico baricentrismo, freno di sviluppo del Salento. Michele Emiliano non riesce a superare i rigurgiti di baricentrismo che ciclicamente lo raggiungono: se ci fosse stata la Regione Salento non ci ritroveremmo in questo stato”.