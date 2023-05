Valorizzare Galatina, un incontro orientato al futuro

GALATINA – Visita a Galatina del consigliere regionale Paolo Pagliaro su invito del sindaco Fabio Vergine ad incontrare la sua giunta e la sua amministrazione che ha tenuto a complimentarsi per il suo impegno in seno al consiglio regionale a difesa del territorio, del Salento e anche di Galatina. In particolare il sindaco Vergine ha ringraziato il consigliere Pagliaro per il sostegno determinante del Movimento Regione Salento assicurato nell’ultima campagna elettorale quando venne eletto primo cittadino. Si è parlato delle potenzialità di Galatina, di ciò che c’è da fare e da costruire per lo sviluppo per il futuro. Argomenti da tempo seguiti da Pagliaro con una visione ottimistica. Galatina centro del Salento che dopo un periodo mdi oblio ora vive un momento di rilancio grazie al lavoro dell’amministrazione Vergine, definito dal consigliere Pagliaro, “il sindaco dell’armonia”. Sulla scrivania del sindaco presenti alcuni dossier illustrati al consigliere per i quali è stato chiesto sostegno in consiglio regionale. Sostegno garantito dal consigliere Pagliaro al sindaco. Subito dopo l’incontro con il sindaco, il consigliere regionale su invito del direttore di Colacem si è recato presso l’azienda alla periferia galatinese. Si è trattato di un incontro propedeutico in vista di un prossimo sopralluogo ispettivo alla struttura.