“La sicurezza ci sta a cuore 2023”, firmato il protocollo

SOLETO – Prosegue il suo percorso la campagna sensibilizzazione scolastica sulla sicurezza stradale, “La sicurezza ci sta a Cuore”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Soleto ente capofila, con il Patrocinio della Regione Puglia, la Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e la collaborazione di As.Com Provincia di Lecce, U.S. Lecce e Fondazione Notte della Taranta. Il progetto, che anche quest’anno ha previsto percorsi di educazione alla sicurezza stradale utili allo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini del giovane utente della strada futuro automobilista, si completerà con l’evento conclusivo in programma il 12 maggio a Soleto in Largo Osanna a partire dalle ore 9:00, rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole dei comuni coinvolti. L’Amministrazione comunale di Soleto, da sempre impegnata nella campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza stradale, ha avviato una rete di rapporti con tutte le istituzioni, gli enti e le imprese interessate al problema al fine di promuovere e sviluppare una maggiore attenzione in materia di sicurezza stradale, attuando progetti condivisi per promuovere un’informazione sistematica all’interno delle Scuole circa le iniziative di educazione stradale attualmente realizzate anche in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni di volontariato e Enti Pubblici. In vista di questo obiettivo durante la conferenza stampa, che si terrà venerdì 5 maggio alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto G. Falcone e P. Borsellino, sarà firmato un Protocollo d’Intesa in materia di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale tra i comuni aderenti al progetto: Lecce, Galatina, Cutrofiano, Collepasso, Sogliano Cavour, Martano e Uggiano la Chiesa. Il protocollo d’intesa avrà come finalità quella di ottimizzare le iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale intraprese nelle scuole, condividendo le reciproche conoscenze per incrementare il livello di informazione ai cittadini, con particolare riguardo ai fattori di criticità nella sicurezza stradale, e per promuovere iniziative volte alla diffusione di una maggiore cultura della sicurezza e del civile uso della strada. Alla conferenza prenderanno parte il Sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato, l’Assessore all’Istruzione-Formazione-Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, il Sindaco di Lecce Carlo Maria Salvemini, il Sindaco di Galatina Fabio Vergine, il Sindaco di Collepasso Laura Manta, il Sindaco di Sogliano Cavour Giovanni Casarano, il Sindaco di Martano Fabio Tarantino, il Sindaco di Uggiano la Chiesa Giuseppe Salvatore Piconese, la Dottoressa Teresa Sambati e il Ten. Congedo Gaetano del Comando della Polizia Locale di Soleto.

V.M.