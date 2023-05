“Attività storiche e di tradizione”: approvati i primi riconoscimenti

LECCE – Sono ben 455 le attività storiche pugliesi e salentine che, avendo i requisiti previsti, riceveranno i primi riconoscimenti di negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico e saranno così inserite nell’apposito elenco regionale.

Di queste, le attività storiche cosidette “Patrimonio di Puglia”, vale a dire con almeno 70 anni di attività alle spalle, sono complessivamente 35 e le attività storiche, con almeno 40 anni di storia, sono 151.

“La Legge regionale e il conseguente avviso pubblico – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – rappresentano uno strumento per promuovere e valorizzare le attività che costituiscono una testimonianza storico-culturale del nostro territorio. Un marchio identificativo che consentirà a queste realtà di beneficiare di numerosi benefici, fiscali e non solo. Per questo – conclude – sono molto soddisfatto di questo primo risultato, frutto del lavoro di squadra”.