Primaria Pd e finanziamento illecito: assolto Emiliano

TORINO – Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato assolto dal Tribunale di Torino dall’accusa per presunti finanziamenti illeciti nell’ambito della campagna per le primarie del Pd del 2017. Al centro dell’inchiesta vi sarebbero stati presunti versamenti a una società torinese che si era occupata della comunicazione del presidente pugliese per il quale l’accusa aveva chiesto un anno di reclusione e una multa di 90mila euro.

La stessa pena era stata chiesta dal pm per l’ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi che, invece, è stato condannato a 4 mesi e 20 mila euro di multa solo per una delle due fatture che sarebbero state emesse a favore della società di comunicazione. La stessa pena è stata inflitta all’imprenditore Vito Ladisa. È stato assolto infine un altro imprenditore, Giacomo Mescia.