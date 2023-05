SALENTO – Pioggia continua, ininterrotta sin dalla notte. In alcune zone del Salento si sono registrate anche fortissime raffiche di vento. I danni sono ingenti e non sono ancora quantificabili perchè il maltempo non concederà tregua per molte ore ancora. Il Salento è stato colpito a macchia di leopardo e sin dalle 4 circa del mattino sono state numerose le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lecce, Tricase, Gallipoli e Maglie impegnate sul territorio. In particolare il sud Salento è stato particolarmente colpito dalle abbondanti piogge. Allagamenti ovunque, strade invase dall’acqua straripata dalle campagne, in qualche caso anche scantinati invasi dall’acqua. I danni maggiori si registrano a Diso dove le sferzate di vento hanno divelto le luminarie installate per i festeggiamenti patronali. Nonostante le tenute di sicurezza, le strutture in alcuni casi sono venute giù fortunatamente senza coinvolgere persone. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore per ristabilire le condizioni minime di sicurezza. Lavoro extra per i caschi rossi anche sulla strada che collega Nardò ad Avetrana e sulla litoranea tra Otranto e Santa Cesarea Terme per la caduta di alberi che hanno di fatto bloccato la circolazione stradale rappresentando un grave pericolo per gli automobilisti in transito. A Miggiano un albero caduto aveva invece ostruito un binario delle ferrovie Sud Est. Anche qui sono stati i vigili del fuoco a liberarlo non senza difficoltà. Sulla strada provinciale tra Minervino e Specchia Gallone a creare problemi è stato un cavo dell’elettricità che cadendo ha impedito il passaggio dei veicoli. Rischi e pericoli scampati anche nella città di Lecce dove in zona Santa Rosa e Viale Grassi due grossi alberi sono caduti fortunatamente senza coinvolgere persone.