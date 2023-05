In Consiglio regionale un pubblico speciale: le Giubbe Verdi

BARI- Un pubblico speciale, ieri, ha assistito alla seduta del Consiglio regionale. Le Giubbe Verdi compagnia Salento ha, infatti trascorso una parte della mattinata in via Gentile, invitati dal presidente del gruppo La Puglia Domani e presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro. Accompagnati dal giornalista Cesare Vernaleone, hanno visitato il palazzo, per poi ricevere il saluto di Paolo Pagliaro che ha illustrato l’ordine del giorno di cui si sarebbe discusso in Consiglio. Per i ragazzi anche l’incontro con la presidente del Consiglio, Loredana Capone, il presidente della Regione Michele Emiliano e l’assessore al Lavoro Leo. “Un clima meraviglioso” hanno raccontato i ragazzi ai quali sono stati donati agende, calendari e libri della Regione Puglia.

Il momento più emozionante, raccontano, è stato cantare, con i consiglieri regionali e con la mano sul cuore, l’inno di Mameli che apre tutte le sedute del Consiglio.