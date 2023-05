Il maltempo spazza via alberi e luminarie

SALENTO – Dalle 04.00 di questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco di Lecce sono impegnate nel basso Salento per interventi dovuti al maltempo. In particolare, quelli più rilevanti sono avvenuti sulla strada provinciale Minervino -Specchia Gallone per un cavo Enel che invadeva la sede stradale, a Presicce Acquarica, sulla Alezio-Taviano, sulla Miggiano-Lucugnano per degli alberi che invadevano la sede stradale impedendo il transito degli autoveicoli. Sempre nel Comune di Miggiano, i vigili del fuoco hanno liberato i binari delle ferrovie sud-est da un grosso albero caduto che impediva il transito dei treni. In queste ore i vigili del fuoco di Gallipoli stanno operando sulla Nardò-Avetrana per alberi sulla sede stradale e quelli di MAGLIE sulla litoranea Santa Cesarea Terme-Otranto, sempre per alberi caduti sulla sede stradale. Al momento la squadra dei vigili del fuoco di Tricase sta operando nel Comune di Diso dove le luminarie approntate per la festa patronale sono state ribaltate. Seguiranno ulteriori notizie sulla giornata.