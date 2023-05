Baroni: “Ci teniamo stretta la prestazione, essere più cattivi sottoporta”. Allegri: “Vittoria meritata contro un ottimo Lecce”

TORINO – Allo “Stadium” vince 2-1 la Juventus e nel post match mister Marco Baroni analizza così la sconfitta dei suoi che hanno tenuto botta cercando di pareggiarla fino alla fine: “Queste partite sono difficili ma è importante la prestazione, resta la fiducia per le gare dopo. Con un pizzico di determinazione potevamo portare via il risultato. Sono partite, queste, dove non puoi sbagliare niente, la squadra mi è piaciuta dal punto di vista della personalità forse nel primo tempo siamo mancati in qualcosa nella pressione. Dobbiamo essere più cattivi sottoporta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio dopo che ho fatto vedere ai ragazzi dove mancavamo, peccato perché abbiamo avuto occasioni concrete per mettere in pari il risultato. Ci teniamo stretta la prestazione, sapevamo che era una partita difficile. Ci dà fiducia per il futuro e per le prossime gare”.

LA JUVE – Il tecnico giallorosso, poi, si sofferma sulle potenzialità degli avversari: “La Juve ha giocatori che cambiano le partite, una punizione così da lontano, poi il secondo gol l’avevo detto che Kostic se non trova spazio in mezzo può mettere il pallone più indietro. Chiaro che la squadra ha avuto occasioni, ha tenuto bene il campo. Ho parlato alla squadra nell’intervallo e siamo andati meno in difficoltà giocando tanti palloni e giocando palloni aerei. Contro queste squadre c’è timore ma non dobbiamo averlo, noi dobbiamo fare la partita. Le loro occasioni sono state una punizione dove si poteva far meglio e un cross di Di Maria arretrato. Dobbiamo essere più cattivi sottoporta”.

LA PROSSIMA – Nel prossimo turno c’è lo scontro diretto per la salvezza con il Verona: “Non dobbiamo temere. Possiamo fare la prestazione nel nostro stadio, sono partite belle da giocare come sappiamo noi, siamo arrivati a questo punto con chance importanti e le abbiamo in casa. Con questo atteggiamento e con la squadra determinata sia dal punto di vista fisico sia mentale ce la possiamo fare”.

ECCO ALLEGRI – Infine, anche Massimiliano Allegri dice la sua in sala stampa: “Il Lecce è rognoso, ha tecnica e velocità. Abbiamo rischiato di pareggiarla dopo aver avuto l’occasione del 3-1 con Miretti. Difensivamente abbiamo concesso molto dal niente, ma la nostra è una vittoria meritata contro un ottimi Lecce”.