Fuoco dall’auto in marcia: paura sulla Lecce-Maglie

MELPIGNANO – Paura stamattina lungo la statale 16, la Lecce-Maglie, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia. È successo all’altezza dello svincolo per Melpignano. Il conducente di una Peugeot 308 si è accorto del fumo che usciva dal vano motore e ha immediatamente fermato la vettura e chiamato i vigili del fuoco. Questi, prontamente intervenuti dal distaccamento di Maglie, hanno spento l’incendio, scoppiato accidentalmente a causa evidentemente di un guasto al motore, e messo in sicurezza la zona.