Esalazioni in una lavanderia: un malore e un’intossicazione

SUPERSANO – Poteva costare caro l’intervento di una cliente che ha salvato la vita ad un uomo, svenuto nella lavanderia Self service della moglie a Supersano. Il malcapitato avrebbe accusato un malore a seguito delle esalazioni tossiche derivanti dai solventi per i lavaggio a secco. La donna, accorgendosi dell’uomo svenuto per terra, gli ha subito prestato soccorso. Nel tentativo di portarlo all’esterno però, si è intossicata ed ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Ad avere la peggio è stata la donna, anche soggetto allergico. Entrambi i protagonisti della disavventura sono fortunatamente fuori pericolo. Il locale è stato sottoposto a tutti i controlli igienici dagli operatori dello SPESAL per verificare se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alessandro Baffa