Diso si accende: al via “I SANTI NOSCI”

DISO – A Diso, il più piccolo comune della provincia di Lecce, iniziano i grandiosi festeggiamenti in onore dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, con l’accensione delle maestose ed iconiche luminarie e il volo in cielo delle lanterne.

Queste giornate tanto attese vedono ormai da anni una grandissima partecipazione, di natura anche internazionale. Sono tantissimi infatti i visitatori che si sono recati a Diso per vivere un momento di fratellanza e comunione con la calorosa comunità locale.

L’evento, che ogni anno trasforma una tranquilla cittadina in un grande spettacolo a cielo aperto, continua grazie alla gran cura e la dedizione che il comitato feste investe nel progetto ogni anno.

I festeggiamenti continueranno, tra colori e sapori, fino al 3 Maggio.

DAVIDE PAGLIARO