Ai domiciliari, precipita dal terrazzo: corsa in ospedale

LECCE – Un 54enne ristretto ai domiciliari cade dal terrazzo di casa e finisce in ospedale in gravi condizioni. Il fatto è accaduto ad Alezio dove l’uomo risiede con obbligo di portare il braccialetto elettronico. Quando il dispositivo ha dato l’allarme, come accade in caso di allontanamento dal domicilio, I Carabinieri sono giunti sul posto per verificare personalmente. A loro arrivo le forze dell’ordine, visto che l’uomo non apriva la porta di casa, hanno approfondito le ricerche e lo hanno trovato trovato per terra dopo essere caduto presumibilmente dal terrazzo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al “Fazzi”. Dagli accertamenti effettuati in ospedale al 54enne, ricoverato in prognosi riservata, sarebbe emerso un abuso di alcol.

L’ipotesi al vaglio è che l’uomo sia precipitato al suolo a causa dello stato di ubriachezza. Non è esclusa però la possibilità che l’uomo abbia provato a compiere un gesto estremo.