Turismo, estate a rischio: “Servono migliaia di lavoratori”

PUGLIA – E’ emergenza lavoro nel commercio e nel turismo in Puglia e nel Salento. Il 36% delle imprese lamenta la difficoltà di reperire personale che rischia di causare un ‘buco’ nella stagione estiva ormai alle porte.

Il carattere ‘stagionale’ dell’occupazione scoraggia la ‘forza lavoro’ che viceversa vorrebbe più stabilità. A questo si aggiunge – soprattutto tra i giovani – l’impegno nei giorni festivi e prefestivi e l’idea che nel commercio e nel turismo ci sia poca possibilità di crescita professionale. E’ quanto emerge da un report di Confesercenti/SWG.

Per superare il problema, si è fatto leva sull’offerta economica sotto forma di incentivo o retribuzione maggiore rispetto ai contratti nazionali. Nonostante questo la maggior parte delle imprese non è riuscita a trovare gli addetti necessari e lamenta di tagliare i servizi offerti all’utenza.

‘La soluzione – spiega Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia – potrebbe essere una maggiore flessibilità contrattuale e rafforzare le politiche attive e per la formazione. Se confermate, le misure previste dal DL Lavoro concertate con il Governo relative al rafforzamento delle politiche attive e formazione, vanno nella giusta direzione. La Puglia dovrebbe iniziare a credere maggiormente nel suo futuro turistico. È chiaro ormai che non è più un fenomeno passeggero o legato solo alla stagionalità, ma il comparto merita investimenti e formazione specifica adeguata’.