Parabita “città giardino”, regno della bellezza e della biodiversità

PARABITA – Parabita in fiore con i profumi e i colori degli alberi e dei fiori del parco comunale Aldo Moro. Un’oasi verde all’ombra del Santuario della Madonna della Coltura che consacra il centro del sud Salento come “città giardino” nel solco del progetto avviato nel 2019 dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Stefano Prete, in nome di un piano regolatore del verde mirato a pianificare e gestire gli interventi sulle aree verdi pubbliche nella loro valenza eco-sistemica e di implementazione della biodiversità. In attesa dell’inaugurazione del Parco, fonte di bellezza, benessere e luogo di ritrovo, di aggregazione e convivialità un convegno d’altro profilo incentrato sulla sensibilità del verde pubblico e sul ruolo degli agronomi, si è svolto ieri sera nella basilica Madonna della Coltura. Esperti dell’Ordine degli agronomi della Provincia di Lecce e della Federazione Regionale si sono confrontati con rappresentanti della Regione Puglia e del mondo accademico, affrontando tematiche inerenti anche alle normative e ai parchi che ci naturalizzano.

In virtù di un intervento di riqualificazione e rivegetazione più unico che raro, il team dei professionisti, diretti dall’agronomo Fabio Lettere, ha cambiato il volto di un luogo simbolico di Parabita. Estirpate le piante secche e messe a dimora 28 specie diverse tra alberi, siepi e fiori ha creato un polmone verde che tutti i sindaci dovrebbero sognare e tutti gli agronomi dovrebbero essere messi nelle condizioni di realizzare così come emerso nel corso del convegno volto a promuovere e valorizzare l’idea di “città giardino”.