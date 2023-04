Grosso favo di api in pieno centro: vigili del fuoco in azione

LECCE- Alle ore 18.30 di ieri una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, con l’ausilio di un autoscale, è intervenuta in via Trinchese a Lecce per il recupero di un grosso favo di api. Una volta recuperate, le api sono state affidate all’apicoltore per il trasferimento nelle arnie.

Il procedimento corretto nel caso in cui si trovi un favo o si assista a una sciamatura, un fenomeno quest’ultimo che non manca di suscitare grande curiosità, e anche un po’ di timore, in chi vi assiste. E’ bene ricordare che le, oltre ad essere insetti organizzati in maniera perfetta, sono al contempo una risorsa fondamentale per l’intero Ecosistema che ci ospita.