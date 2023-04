V.Francavilla, niente play off, bocche cucite e allenamenti

FRANCAVILLA FONTANA – Teste basse, bocche cucite ed un futuro ancora tutto da scrivere, da raccontare e da decidere per la Virtus Francavilla. In primis quello del suo allenatore e condottiero, Antonio Calabro che è stato il primo a rimanere in rigoroso silenzio dopo l’ultima gara di campionato e l’amaro epilogo di una stagione che era iniziata molto bene e che sarebbe potuta, e dovuta, terminate in maniera diversa. Gli imperiali hanno letteralmente “toppato” la conquista dei playoff, perdendo gli spareggi a causa di finale di campionato negativo che si è concluso con la sconfitta al Rocchi con la Viterbese. Ovvero, la quarta sconfitta di fila: la squadra ha iniziato a perdere equilibrio, tattico e psicologico, proprio nel momento fondamentale del campionato. Tre partite prima dell’ultima, i biancazzurri erano infatti settimi.

Il finale di stagione non è piaciuto, ovviamente ai tifosi e nemmeno alla società; non c’è stato nessun rompete le righe perché la squadra si allenerà fino al 31 maggio.

Niente vacanze anticipate, nonostante il mancato approdo agli spareggi e gli impegni ufficiali terminati: è questa infatti la decisione presa dalla società all’indomani della sconfitta di Viterbo. Un campionato, però, sicuramente condizionato dal cattivo rendimento in trasferta. Aspetto, questo, che più volte è stato sottolineato anche dal patron degli imperiali.

Adesso, c’è un’atmosfera di cambiamento o meglio di rivoluzione in quel di Francavilla Fontana: al momento è incerto il futuro del tecnico di Melendugno che ha comunque un altro anno di contratto. Poi, in uscita ci sono diversi giocatori, da valutare anche i giovani Prinelli, Manarelli, Karlsson e Yakubiv. Infine, arrivano sirene dalle categorie superiore per Alessandro Caporale: il difensore, molto legato alla Virtus, potrebbe salutare. Ma, al momento, la delusione è ancora troppo forte per parlare di mercato e soprattutto di futuro: bisogna smaltire la cocente delusione per poi programmare la prossima stagione e in questo, la società del presidente Antonio Magrì, è sempre molto abile.