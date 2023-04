Un pacchetto di droga in carcere: scoperto dalla Polizia Penitenziaria nel reparto colloqui

LECCE – E mentre era in atto, all’esterno del carcere di Lecce, il sit-in di tutti i sindacati come protesta per i diritti negati al personale di polizia penitenziaria, al reparto colloqui, anche se con un ridotto numero di personale veniva messa in atto l’ennesima azione contro la criminalità, rinvenendo in un pacco in entrata, destinato ad un detenuto e abilmente celato, un ingente quantitativo di droga.