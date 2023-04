HDL Nardò, obbiettivo battere Agrigento e conquistare i play off

Voltare pagina, pensare positivo e proiettarsi subito alla prossima partita: è proprio questo l’imperativo in casa Hdl Nardò dopo la sconfitta in casa del Trapani nella quarta giornata della fase a orologio del girone bianco. I salentini, dopo essere stati in vantaggio anche di 24 punti nella prima parte di gara, sono andati k.o. L’incontro si è chiuso sul 79-75.

Per il Toro è una debacle sicuramente non facile da metabolizzare per come è arrivata, ma soprattutto perché poteva essere l’occasione giusta per conquistare i desiderati playoff: i primi della sua storia.

Intanto, nella sfortunata giornata trapanese è rientrato Vojislav Stojanovic, una buona notizia questa per coach Gennaro Di Carlo: il giocatore, guarito dall’infortunio spalla, ha inanellato ben 17 punti.

Un’altra lieta notizia potrebbe arrivare dall’infermeria in vista del prossimo delicato e importante match: potrebbe ritornare a disposizione anche Parravicini, le sue condizioni verranno valutate con molta attenzione dallo staff medico neretino.

Intanto, dopo il lunedì libero: il Toro è tornato in palestra per iniziare a preparare la prossima gara di sabato con Agrigento, delle 20:45.

Sarà una settimana impegnativa, importante e di riflessioni: la squadra deve essere quella che ha disputato questo meraviglioso campionato e vincere per conquistare i play off.

L’impresa è possibile, ma adesso che la parola passi al parquet.