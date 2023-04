Fiera del Lavoro 2023: la Provincia di Lecce ottiene il finanziamento

LECCE – La Provincia di Lecce è stata scelta per finanziare il progetto Fiera del Lavoro 2023 nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.

Il progetto vede protagonisti tutti i 96 comuni salentini corrispondenti ad una popolazione di circa 800.000 abitanti e vede coinvolti gli Istituti scolastici di secondo grado, l’Assemblea dei Sindaci e l’Unità Operativa per lo sviluppo della Provincia.

L’evento iniziale, si terrà a Lecce mentre quello più importante e conclusivo “Fiera del lavoro 2023” si svolgerà in due giornate con sette eventi presso la “Galleria dei Due Mari” nel castello Angioino di Gallipoli. Saranno incontri mirati tra i giovani in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale e il mondo del lavoro per dare loro la possibilità di agevolarli con accordi di lavoro diretti con le imprese sempre alla ricerca di figure professionali qualificate.

La prima tappa per l’individuazione del percorso, prevederà l’elaborazione delle esigenze delle imprese partendo da quelle coinvolte dagli Istituti Tecnici Superiori salentini. Successivamente, nella seconda tappa, si procederà all’ individuazione dei beneficiari con la collaborazione dei centri dell’impiego con un sistema alternato che prevederà colloqui e incontri in varie sedi sul territorio salentino mediante l’attivazione di sportelli territoriali presso gli Istituti scolastici superiori nonché l’attivazione di uno sportello territoriale presso la provincia di Lecce.

Come partner del progetto sono presenti diversi enti: Arpal; I.I.S.S. Cezzi De Castro Moro, Maglie; I.I.S.S. “Laporta Falcone Borsellino, Galatina; Talenti srl, Caserta; A.F.G Casarano; Centro culturale San Martino, Taviano; Officine Cantelmo, Lecce; Fondazione ITS Regione Puglia; Donne Adepo, Morciano di Leuca; Dhitech scarl, Lecce; Tqc srl, Lecce; Comune di Gallipoli.