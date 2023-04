Tamponamento a catena sulla Veglie – Torre Lapillo. 4 auto coinvolte e alcuni feriti

VEGLIE – Uno scontro improvviso, violento, con diverse auto coinvolte e alcuni feriti. Uno scenario inquietante che ha fatto temere il peggio e che ha macchiato la giornata di festa. Teatro del sinistro è la strada che collega Veglie a Torre Lapillo all’altezza dell’incrocio con Via Caravaggio. All’altezza di località Boncore nelle immediate vicinanze di un ristorante, 4 auto si sono scontrate per cause che saranno stabilite dai carabinieri in base ai rilievi effettuati. Quattro auto come detto, due Ford Fiesta, una fiat 500 e una Hyunday sono entrate in collisione all’altezza dell’incrocio e nei mezzi c’erano diverse persone alcune delle quali sono rimaste ferite. Anche se le condizioni non sono apparse particolarmente gravi uno di loro è stato condotto precauzionalmente in ospedale dalle ambulanze intervenute sul posto per prestare soccorso. Un altra persona invece è stata curata sul posto.