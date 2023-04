Happy Casa: la sconfitta con Trento fa male ma adesso testa al Brescia

La sconfitta casalinga con Dolomiti Energia Trentino fa particolarmente male alla Happy Casa Brindisi che al netto di Bowman è apparsa sottotono, è terminata 73 a 86 lasciando a tutti i tifosi l’amaro in bocca perché è stata sciupata un’occasione d’oro per chiudere il discorso ply off. Mentre adesso bisognerà lottare.

D’altronde così ma ha detto coach Vitucci questo di Brindisi “è un passo indietro anche difficile da spiegare, adesso dobbiamo analizzarlo a mente lucida sembravamo spenti a livello mentale dopo una lunga serie di prestazioni positive al di là dei risultati. Dispiace per la posta in palio e la differenza punti ribaltata. Adesso è importante ritrovare le energie, recuperare Lamb che credo sarà della partita e farci trovare pronti per la trasferta di Brescia”.

Nelle parole di Vitucci non c’è nessuna ricerca di alibi, la sua squadra è alla seconda sconfitta consecutiva soltanto per propri demeriti ma il tecnico veneziano però con le sua parole volta pagina e si proietta già alla prossima gara, penultima della regular season.

Brindisi che ha 28 punti ed è scivolata in settima posizione fa visita al Brescia che ne ha due in meno al pari di VL Pesaro. Una vittoria permetterebbe alla Stella del Sud di dare uno strappo importante e di mettere un piede e mezzo nei play off, una vittoria di Brescia permetterebbe alla Leonessa di agguantare Brindisi e di creare una vera bagarre in zona play off in vista dell’ultima giornata che vedrà impegnati i salentini in casa con Trieste che ad oggi ha 20 punti in classifica.

Passo dopo passo ma ne mancano solo a due al termine e adesso non sbagliare diventa un obbligo.