25 Aprile nei parchi, in tanti, a Brindisi, hanno scelto il “Di Giulio”

BRINDISI – Una giornata al sole da trascorrere all’aperto. Un 25 aprile nei parchi cittadini, è l’idea avuta da tanti brindisini. Probabilmente il maltempo di Pasquetta ha spinto molti cittadini a vivere fuori casa la giornata o quanto meno una parte della stessa.

Nel parco Di Giulio, tante le famiglie. I bambini hanno avuto l’opportunità di giocare immersi nel verde, in uno dei polmoni cittadini. C’è chi ha tirato due calci ad un pallone, chi si è divertito con le giostrine, chi semplicemente si è goduto il relax steso sull’erba con la famiglia, all’ombra di un albero. Anche gli adulti hanno scelto i parchi, per leggere un libro o fare una semplice passeggiata in attesa del pranzo. Poi il pomeriggio o l’aperitivo pre-serale, complici le temperature gradevoli e la pioggia scongiurata per questo giorno di festa. Un 25 aprile da ricordare, aldilà del significato simbolico per la possibilità di vivere una giornata diversa, lontana dalla routine quotidiana. I parchi, tanti in città, sono una bellissima risorsa, invidiata in altre realtà che meriterebbero di essere valorizzati e curati costantemente. Per essere vissuti tutta la settimana e non soltanto nei giorni di festa.