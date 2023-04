Collepasso, c’è la cuccagna tutti naso all’insù

COLLEPASSO – Nuova tappa della 2^ edizione del torneo “Salento in Cima alla Cuccagna”, organizzato dalle Associazioni “Madonna di San Fili” di Monteroni di Lecce, “Gli Amici di Bagnolo” di Bagnolo del Salento, “Rioni Collepassesi A.P.S.” di Collepasso e “Associazione Genitori Insieme” di Cocumola. Dopo Monteroni e Bagnolo del Salento stavolta l’appello al senso di comunità, sullo sfondo del richiamo alla traduzione, arriva da Collepasso con un paese intero che risponde presente all’impegno dell’associazione Rioni Collepassesi. Dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, l’associazione rilancia il suo impegno sul territorio con un evento che ha coinvolto davvero tutti. L’antico rito tipico della tradizione pasquale ha tenuto tutti con il naso all’insù, diventando anche momento di aggregazione sociale e divertimento. Suggestiva la scalata dei bambini, oltre 60, sul palo di altezza di 7 metri. Musica, spettacoli, tra gli eventi collaterali arricchiti da una fiera mercato di prodotti tipici di ogni genere con protagonisti artigiani fortemente legati alla tradizione del posto. Come nelle altre tappe, hanno partecipato anche i professionisti della squadra “Rosengarden” di Bergamo (campioni d’Italia 2015) e la squadra “Lariani” di Como, detentrice del record in salita.