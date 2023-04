Virtus Francavilla: a Viterbo ultima chiamata. Le probabili formazioni

Ultima giornata della stagione regolare del Girone C del campionato di serie C e la Virtus Francavilla è condannata a vincere se vuole sperare di agguantare i play off.

I laziali dal canto loro sono con un piede e mezzo in serie D ma lotteranno per chiudere in bellezza di fronte al proprio pubblico.

Mister Giovanni Lopez che deve fare a meno di Megelaitis e Mungo potrebbe decidere di mandare in campo Bisogno; Monteagudo, Ricci, Riggio; Nesta, Barilla, Semenzato, Devetak, D’Uffizi; Mastropietro e Marotta.

Antonio Calabro dovrebbe rispondere a specchio, quindi col 3-5-2 con Romagnoli in porta Idda, Minelli e Caporale sulla linea difensiva; Cisco, Risolo, Macca, Murilo e De Marino in mezzo al campo; e in avanti Maiorino e Patierno, quest’ultimo a caccia del gol numero 20 in questa stagione.

La Virtus Francavilla ha 45 punti frutto di 13 vittorie e 6 pareggi, mentre sono state 18 le sconfitte.

Molto più magro il bottino dei padroni di casa che hanno messo a segno solo 7 vittorie e 11 pareggi e hanno perso 19 volte.

Al Rocchi di Viterbo arbitra Paride Tremolada di Monza. Fischio d’inizio alle 17.30.