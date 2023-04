Taranto, pari e rammarico: 0-0 con il Messina e addio ai playoff per la classifica avulsa

TARANTO – Pari e rimpianti: il Taranto di Capuano, nell’ultima gara della regular season, pareggia 0-0 allo Iacovone con il Messina e dice addio al sogno playoff.

Nella prima frazione di gioco i padroni di casa hanno il pallino del gioco e mettono sotto gli avversari. La prima vera occasine del match arriva al 14’: calcio di punizione di Provenzano, stacco aereo di Antonini, ma il suo colpo di testa colpisce in pieno la traversa. Dieci minuti dopo un altro legno, questa volta il palio, nega la gioia nel gol , invece, a Romano: il tiro finisce proprio alla destra di Fumagalli. Al 27′ è sfortunato Tommasini su azione nata da un calcio d’angolo.

Alla mezz’ora, però, gli ospiti usufruiscono di un calcio di rigore: il cross di Perez viene intercettato con la mano da Evangelisti, ma l’impressione è che il contatto sia avvenuto fuori dall’area. Dagli undici metri va Kragl, ma Vannucchi gli dice di no. Al 43’, terzo legno del match per il Taranto: altra invenzione di Provenzano è Ferrara non può gioire.

Al 77’ quando Celesia stende Tommasini lanciato a rete: secondo giallo ed espulsione. La gara si infiamma: rosso anche per Manetta, in panchina, per un battibecco con lo stesso Celesia.

Padroni di casa vicinissimi al gol: all’89’, Nocciolini vede libero in area Tommasini, girata bloccata a terra da Fumagalli miracoloso. In pieno recupero altre emozioni: testa di Tommasini a 91’, Fumagalli si supera anche questa volta e mette in angolo. L’ultima azione è del Messina: girata in area di Grillo, di pochissimo alt

Un risultato ed un pareggio molto amaro per la squadra di Capuano che chiude la stagione al decimo posto, ma per la classifica avulsa è fuori dai desiderati spareggi.

Taranto-Messina 0-0: il tabellino

TARANTO (3-5-2): Vannucchi: Evangelisti (76′ Sciacca), Antonini, Mazza (76′ Semprini); Formiconi, Romano (60′ Labriola), Provenzano, Mastromonaco, Ferrara: Bifulco (71′ Nocciolini), Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Canalicchio, Maietta, Mazza, Citarella, Fontana, Finocchi, Colurciello, Rossetti.

MESSINA (4-3-2-1): Fumagalli; Berto, Ferrini, Baldè (46′ Ferrara), Celesia; Fofana (46′ Mallamo) (66′ Konate), Fiorani; Marino (62′ Iannone), I. Balde, Kragl (62′ Grillo); Perez. A disp.: Lewandowski, Trasciani, Salvo, R. Marino, G. Marino, Ortisi, Zuppel. All. Raciti.

ARBITRO: De Angeli di Milano (Landoni-Bernasso).

MARCATORI:

NOTE: Rigore sbagliato Kragl (M) al 31′. Ammoniti: Baldé, Celesia, Evangelisti, Mastromonaco. Espulsioni: Celesia