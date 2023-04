Taranto-Messina: è una finale. Le probabili formazioni

TARANTO – Una gara senza appello, dentro o fuori, metaforicamente vita o morte. Il Taranto di fronte alla propria gente ospita il Messina che ha bisogno di una vittoria per cercare di evitare i play out, i rossoblù invece devono vincere per approdare ai play off.

Sarà una partita in cui bisognerà essere sporchi, brutti e cattivi, servirà a poco la ricerca dello spettacolo, servirà concretezza: è come se fosse una finale.

Il Taranto arriva all’ultima giornata della stegione regolare con 45 punti frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte.

Il Messina invece ha 40 punti in classifica dopo 11 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte.

Ezio Capuano dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 con Vannucchi in porta; Evangelisti, Antonini e Sciacca in difesa; Mastromonaco, Romano, Provenzano, Labriola e Formiconi in mezzo al campo; con Bifulco e Tommasini in avanti.

Ezio Raciti dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 con Lewandowski tra i pali; linea difensiva formata da Berto, Helder Balde, Ferrini e Ferrara; Mallamo e Fiorani davanti alla difesa; con Kragl, Ibrahim Baldé e Ragusa a supporto dell’unica punta Perez.

Fischio d’inizio alle ore 17.30, arbitra arbitra Luca De Angeli di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI

TARANTO (3-5-2): : Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Sciacca; Mastromonaco, Romano, Provenzano, Labriola, Formiconi; Bifulco, Tommasini. Allenatore: Ezio Capuano.

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski; Berto, H. Balde, Ferrini, Ferrara; Mallamo, Fiorani; Kragl, I.Balde, Ragusa; Perez. Allenatore: Ezio Raciti.