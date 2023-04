Serie D/H: big match Nardò – Brindisi, entrambe a caccia della Cavese

Mancano solo tre giornata al termine della stagione regolare in serie D e nel Girone H continua la corsa di Brindisi e Nardò alla capolista Cavese. Tutte in campo dalle ore 15.00 per giornata numero 33.

E proprio la squadra di Danucci oggi fa visita al Nardò di Ragno e da questa sfida potrebbe uscire la vera antagonista alla capolista, a patto che la Cavese faccia dei passi falsi.

Il Nardò infatti insegue la Cavese capolista a quattro lunghezze, i brindisini invece sono a sei e il 30 aprile poi ospiteranno i campani che con una vittoria odierna diventerebbe un vero e proprio big match. A tal proposito una vittoria del Nardò invece metterebbe pressione alla Cavese in vista dello scontro a Brindisi che comunque non sarà per nulla scontato.

La Cavese oggi gioca in casa con il Martina che ottenuta la salvezza ha poco da chiedere al campionato.

Le alte gare: Bitonto-Gravina; Fasano-Afragolese; Matera-Barletta; Francavilla-Lavello; Gladiator-Casarano; Molfetta-Nocerina; Puteolana-Team Altamura.

Partite e arbitri della giornata 33, tutte in campo alle ore 15.00

Bitonto-Gravina: Galiffi di Alghero;

Cavese-Martina: Eremitaggio di Ancona;

Fasano-Afragolese: Chieppa di Biella;

Matera-Barletta: Rinaldi di Novi Ligure;

Francavilla-Lavello: Muccignato di Pordenone;

Gladiator-Casarano: Petrov di Roma 1;

Molfetta-Nocerina: Fichera di Milano;

Nardò-Brindisi: Pasculli di Como;

Puteolana-Team Altamura: Arnaut di Padova.

Classifica: Cavese 66; Nardò 62; Brindisi 60; Barletta 57; Casarano 52; Team Altamura 50; Matera 45; Fasano 43; Bitonto 42; Martina 40; Gladiator 35; Nocerina 33; Afragolese 32; Molfetta, Gravina 29; Francavilla 26; Lavello 23; Puteolana 19.