Ponte 25 aprile, boom di presenze rispetto al 2022

LECCE- In questo lungo ponte del 25 aprile in tanti hanno scelto di allontanarsi dalla solita routine quotidiana e di dedicarsi un po’ di sano e meritato relax, scegliendo proprio il Salento. Diversi gli arrivi in questo fine settimana e anche in vista del primo maggio, tanto da far registrare il sold out in diversi alberghi come anche al mare.

Il sole che è tornato a splendere e le temperature primaverili hanno infatti spinto in tanti a prendere la prima tintarella dal sapore salentino. Tra i turisti che hanno scelto il Salento ci sono sempre più turisti stranieri, una presenza importante questa che inizia a far vivere questo 2023 come l’anno della ripartenza.

C’è da dire inoltre che la Puglia e il Salento si rivelano tra le mete più gettonate anche per le campagne e gli agriturismi di straordinaria bellezza, ma anche per i borghi con il 33% tra i più belli d’Italia, dove si conservano le antiche tradizioni enogastronomiche rurali, incrementano la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. E i piccoli comuni tra i più belli d’Italia sono ben 40 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto e 2 in provincia di Bari. Ma ovviamente non mancano alcune critiche sulla carenza dei trasporti.