Impresa Brindisi, espugna Nardò e si porta a tre punti dalla vetta

NARDO’ – Impresa del Brindisi che espugna Nardò per 2-0, grazie alle reti di Dammacco e D’Anna, entrambe arrivate nella ripresa. La prima frazione è equilibrata, con le squadre che duellano, senza però costruire occasioni clamorose. Molta tensione sul terreno di gioco, con tanti cartellini gialli che influenzano l’andamento della gara. Le occasioni più importanti capitano entrambe sui piedi di Dammacco che però non è freddo e non conclude nel migliore dei modi. Nella ripresa parte meglio il Nardò che costruisce due chance, una con Ferreira e una con Dambros, senza avere fortuna. Nel miglior momento dei padroni di casa, passa il Brindisi, una buona azione di Dammacco trova una deviazione fortunata e finisce in porta. Brindisi in vantaggio. Il gol demoralizza i granata che non riescono a rispondere ai biancazzurri. È Santoro, invece, che manca per pochissimo la rete del raddoppio. I padroni di casa restano in dieci per l’ingenua espulsione di Ferreira. La seconda marcatura arriva nel finale, grazie a un preciso tiro di D’Anna sul primo palo. Finisce 2 a 0 per biancazzurri che grazie alla contemporanea sconfitta della Cavese accorciano in classifica e ora sono nuovamente padroni del proprio destino. Domenica al Fanuzzi arriva proprio la capolista.

Foto Andrea Baldassarre