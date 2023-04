Il Lecce nella tana del diavolo. Le probabili formazioni

LECCE – È il giorno di Milan – Lecce, sulla carta è una gara scontata o volendo essere ottimisti dall’alto coefficiente di difficoltà per i salentini che nelle ultime sette gare hanno raccolto solo un punto e sentono il fiato sul collo del Verona che ha vinto col Bologna venerdì e dello Spezia che ha pareggiato con la Samp ieri sera. Adesso, con questa partita in meno, sono solo due i punti di vantaggio del Lecce sugli scaligeri e uno sugli spezzini.

Il Milan arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione alla semifinale di Champion che giocherà con l’Inter ma è cosciente di non poter perdere altro terreno in campionato dove adesso con 53 punti, di cui 30 conquistati in casa, è 5° in classifica, dunque se dovesse fallire in semifinale si ritroverebbe proprio fuori dalle prime 4 per la prossima Champion, dunque la concentrazione sarà massima.

Il “diavolo” deve rinunciare a Giroud, fermo per un problema al tendine del polpaccio, mentre Pobega è acciaccato dopo un colpo preso in allenamento, Ibrahimovic è tra i convocati ma con autonomia limitata, dunque Pioli potrebbe mandare in campo Maignan in porta Florenzi, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Krunic e Tonali in mezzo; Brahim Diaz, Bennacer e Leao a supporto di Rebic.

Marco Baroni non ha convocato l’ex Colombo colpito da una forma influenzale e potrebbe rispondere con Falcone tra i pali; Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo sulla linea difensiva; Blin con Hjulmand e Gonzalez a centrocampo; e tridente con Strefezza, Ceesay e Di Francesco. Due potrebbero essere i ballottaggi: Gallo o Pezzella sulla sinistra e Oudin o Gonzalez in mezzo al campo.



All’andata terminò 2 a 2 con il Milan che pareggiò in rimonta nel secondo tempo.

Milan-Lecce, match valido per la 31ª giornata di Serie A, si giocherà di fronte ad oltre 72mila spettatori, di cui 1599 del settore ospiti, e sarà diretto dall’arbitro Chiffi di Padova, assistito da Valeriani di Ravenna e Massara di Reggio Calabria. Il Quarto Uomo invece sarà Giua di Olbia. In Sala video al VAR Marini di Roma 1 e Assistente VAR Muto di Torre Annunziata.

La telecronaca sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN mentre sarà possibile seguire la radiocronaca su Radio Rama.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Rebic. All. Pioli LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (Oudin); Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

M.C.