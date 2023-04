HDL Nardò si fa male da sola, vince il Trapani

Incredibile sconfitta di HDL Nardò a Trapani. Incredibile perché dopo una partenza a razzo dei neretini, nel secondo tempo, i siciliani compiono un capolavoro e mettono la freccia scappando via.

Nei primi due quarti Nardò sembrava avere vita facile in quel di Trapani, chiusi con i parziali di 11-26 e 23-21.

Al rientro Trapani cambia completamente registro di gioco mettendo a posto difesa e percentuali di tiro e si avvia ad un ultimo quarto assolutamente incerto che parte dal risultato di 59-61.

Nell’ultimo periodo Nardò non approfitta di tanti tiri aperti concessi e lascia la possibilità a Trapani di restare attaccata alla partita e di vincerla.

A 4 minuti dalla fine il parziale è di 64-68. Colpo su colpo nel finale, con Baldasso che infila la tripla e Massone che mette i due liberi che sanciscono la vittoria della squadra di casa. Per Nardò due punti sciupati e la possibilità di conquistare matematicamente i primi storici play off della sua storia. Termina 79-75.

Nardò adesso deve fare un’esame di coscienza perché nulla è pregiudicato, era solo la prima partita di ritorno della fase a orologio, del Girone Bianco di A 2 di basket, ci sono altre due partite per agguantare il sogno play off.

IL TABELLINO