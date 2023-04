Doppio Leao e il Diavolo affonda il Lecce: al Meazza vince 2-0 il Milan

MILANO (di Carmen Tommasi) – Al “Meazza” il Lecce di Baroni perde, 2-0, contro il Milan di Pioli. Un gol per tempo: nel miglior momento dei giallorossi, la sbloccano i rossoneri con Leao al 40′ del primo tempo, il portoghese al 74′ la raddoppia. Al prossimo turno arriva l’Udinese al Via del Mare, venerdì pomeriggio. I giallorossi sono fermi a quota 28 punti e sono a più due dalla terz’ultima, non possono davvero più sbagliare. I salentini non vincono dal 19 febbraio: dall’1-2 a Bergamo contro l’Atalanta. Nelle successive 7 partite è arrivato un solo punto, frutto del pareggio per 1-1 contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato.

IN CAMPO, LE SCELTE – Pioli schiera i suoi con il 4-2-3-1, con Maignan tra i pali protetto da una difesa con Kalulu e Theo Hernandez ai lati di Thiaw e Tomori. In mediana Krunic e Tonali, mentre in avanti Messias, Diaz e Leao agiranno alle spalle di Rebic. Baroni risponde con il 4-3-3 piazzando Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo davanti a Falcone. Hjlumand in regia, coadiuvato da Blin e Oudin. Ceesay al centro dell’attacco, completato da Banda e Di Francesco.

LA GARA, LA SBLOCCA LEAO – Ritmi poco alti in avvio di gara, in cui il Milan si fa vedere di più in avanti rispetto al Lecce. Ma i giallorossi non demeritano. Al’ 15 intervento in area di Baschirotto su Theo Hernandez, per Chiffi è rigore .Proteste del Lecce,. Il Var dice di no. Gendrey da destra, al 19′, mette un pallone a centro area, bucato da tutta la difesa del Milan e preso di testa da Banda che, da due passi, di testa colpisce il legno. Ancora Lecce al 20′: conclusione dalla distanza di Oudin, troppo centrale per Maignan. Umtiti, al 23′, trova sulla trequarti Di Francesco, che di testa non creando problemi a Maigna. Kalulu, AL 36′, arriva in zona offensiva e prova a servire le punte, ma il suo pallone crossato da destra viene intercettato da Umtiti. Sugli sviluppi di un angolo, al 40′, il pallone torna sulla sinistra a Tonali, che lo serve in area nei pressi del secondo palo. Stacco di Leao, che vince il duello aereo con Gendrey e di testa firma l’1-0. Un minuto dopo, gli ospiti reagiscono: pallone di Hjulmand in area per Ceesay che però non riesce ad arrivarci. Tre minuti di recupero e poi si va negli spogliatoi con un gol di scarto per i padroni di casa, ma i giallorossi non mollano la presa.

LEAO NON PERDONA – Nessun cambio ad inizio ripresa. Ripresa pimpante, con il Milan che è bravo a gestire. Conclusione dal limite, al 52′, di Thiaw, che prende in pieno Hjulmand davanti alla porta. Occasione in area per Leap, a 73′, che prova lo scavetto ma non trova la porta. Entra Strefezza e si accende il Lecce. Al 69′ il brasiliano cerca subito la porta, ma il brasiliano la trova la deviazione del portiere rossonero .Al 74′ di mancino, fa tutto solo, e Leao segna un gol straordinario: 2-0. i salentini accusano il colpo e non riescono a cambiare la sinfonia del match. Dopo 4′ di recupero, in cui i padroni di casa controllano bene, vince il Milan e il Lecce continua a non vincere. Adesso, testa all’Udinese con l’obiettivo della salvezza .

Milan-Lecce 2-0: il tabellino

MARCATORI: Leao 40′ e 75′ st.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu’, Thiaw (60′ st Kjaer), Tomori, Theo Hernandez; Tonali (61′ Bennacer), Krunic; Messias (59′ st Saelemaekers), Diaz (79′ st De Ketelaere), Leao; Rebic. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (78′ st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (75 Gonzalez), Hjulmand, Oudin; Banda( 80′ st Maleh), Ceesay (66′ st Personn), Di Francesco (65′ Strefezza). All. Marco Baroni

AMMONITI: 27′ pt Thiaw.

RECUPERO: 3′ pt, 4′ st.

ARBITRO: Chiffi.