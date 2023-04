Basket in carrozzina, semifinale playoff:a Parma svanisce il sogno serie A del Lecce

Il sogno serie per la Lupiae Team Salento si infrange sul muro della squadra di Parma che dopo aver perso la prima gara a Lecce ha vinto le altre due in casa elimando dalla semifinale play off della serie a del campionato di basket in carrozzina. Tutto rinviato alla stagione 2023/24 per la squadra leccese.

Eppure la squadra salentina, nel corso dei tre match, a più riprese ha cullato il passaggio del turno tenendo testa agli emiliani. A fare la differenza tuttavia è stata la prima frazione di Gara 3 conclusasi con il punteggio di 23 a 11.

Un margine di sicurezza che il Parma ha saputo gestire al meglio.

La Lupiae Team rappresenta un’eccellenza dello sport leccese e salentino, adesso bisogna ricaricare un po’ le batterie prima di mettersi al lavoro per costruire le basi per la prossima stagione. Per adesso possono passare i titoli di coda ma il sogno serie A sarà inseguito ancora.

Semifinale playoff, riepilogo dei match

Gara 1

Lupiae Team Salento: 62-61 (giocata il 16 aprile)

Parziali di tempo: 14-15; 16-11; 18-14; 14-21

Gara 2

Gioco Parma – Lupiae Team Salento: 58-41 (giocata il 22 aprile)

Parziali di tempo: 15-11;14-10; 13-12;16- 8

Gara 3

GiocoParma – Lupiae Team Salento: 73-52 (giocata il 23 aprile)

Parziali di tempo: 23-11; 18-10; 13-18; 19-13