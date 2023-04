Baroni: “Con questa voglia la ruota girerà, ottima partita”

LECCE – “C’è consapevolezza di una prestazione importante. I ragazzi ci credono e ho fatto loro i complimenti. Questo deve essere il nostro spirito fino alla fine. Ci abbiamo messo prestazione e compattezza, con questa voglia sono convinto che la ruota girerà”: così mister Marco Baroni nel commentare la gara persa 2-0 dal suo Lecce in casa del Milan.

MOLTO GIOVANI – A chi gli chiede se bisogna lavorare sulla testa, risponde così: ” Non c’è bisogno. Sapevamo il nostro percorso, sappiamo soffrire e abbiamo lavorato per questo. C’è consapevolezza per venirne fuori, gli episodi non possono essere negativi. Abbiamo fatto belle prestazioni con Napoli, Sampdoria e oggi Altre squadre raccolgono molto con poco. Oggi non siamo stati bassi. Non volevamo dare profondità. Il Milan non si vergogna a calciare e verticalizzare, Diaz e Leao erano dentro il campo con Rebic ma la squadra era equilibrata, non abbiamo concesso niente fino alla palla inattiva. Dobbiamo alzare l’attenzione negli episodi e avere un pizzico di fortuna. Abbiamo preso il palo su una bella azione, gli episodi non ci premiano. Con questa prestazione girerà”

STREFEZZA – Su Gabriel Strefezza che è partito dalla panchina, invece, dice: “Abbiamo bisogno di tutti. Gabriel ha dato molto ed era diffidato, ci poteva dare una mano Banda e volevo corsa sugli esterni. Mi è piaciuto molto, come Oudin nella seconda partita in questo ruolo. Abbiamo il dolore addosso, soffriamo, ma ci darà la molla. Ci sono tante cose positive. Le prossime tre? Abbiamo delle partite in casa che non possiamo sbagliare, ora serve lavorare per farsi trovare pronti sotto tutti i punti di vista”.

C. T.