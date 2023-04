A Taviano l’assemblea annuale dell’itinerario europeo di San Martino di Tours

TAVIANO – Assemblea annuale dell’itinerario culturale europeo San Martino, riconosciuto dal Consiglio d’Europa nel 2005. Per la prima volta in Puglia l’assemblea annuale dell’itinerario europeo di San Martino di Tours, di cui il prof. Silvio Spiri è presidente oltre ad essere responsabile del Centro Culturale San Martino della Puglia, un ente di terzo settore che ha sede a Taviano. Pochi giorni fa le delegazioni di 12 Paesi si sono ritrovate presso l’Hotel President Mercure, per la cena di accoglienza, organizzata dal Centro Culturale San Martino con il sostegno del Rotary club Lecce di cui è presidente l’arch. Sergio Suppressa.

E’ stata poi la volta presso l’auditorium comunale di Taviano dell’assemblea annuale dei delegati, seguita dalla conferenza internazionale dal titolo “Itinerario Culturale Europeo di San Martino. Condivisione Culturale, pace, sviluppo sostenibile ed educazione”. Il profondo legame della città di Taviano con San Martino, Patrono della città, è radicato nella storia, nelle tradizioni culturali e religiose della Puglia, dell’Italia e dell’Europa. Tante le personalità che hanno preso parte agli eventi: il sindaco di Taviano, Giuseppe Tanisi, don Lucio Borgia, parroco della Chiesa San Martino, il Prof. Fernando Calò Dirigente dell’istituto comprensivo di Taviano, e diversi relatori provenienti da varie sedi universitarie italiane come Bruno Judic (Università di Tours), Fiorella Dallari (Università di Bologna), Anna Trono (Università del Salento), Silvio Spiri (Centro Culturale San Martino, Taviano), Martine Campangne (Federazione europea San Martino di Tours). L’evento della durata di tre giorni complessivamente si è poi trasferito a Martina Franca per altri eventi collaterali inseriti nel prestigioso appuntamento.