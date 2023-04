V.Francavilla – Viterbese: i precedenti

La Virtus Francavilla arriverà al Rocchi di Viterbo con un solo risultato in testa: la vittoria.

La squadra di Calabro si ritroverà di fronte un avversario deluso e con un piede e mezzo già in serie D, la Viterbese è fanalino di coda del Girone C del Campionato di serie C con soli 30 punti.

La squadra laziale per salvare la stagione dovrebbe prima di ogni cosa vincere con gli imperiali e poi sperare in un incrocio di risultati che dovrebbero concatenarsi con le sconfitte dell’Andria e del Latina e le mancate vittorie di Monterosi Tuscia e Messina.

Poche le probabilità.

La Virtus Francavilla invece deve vincere e poi al termine guardare la classifica, nel caso in cui dovesse arrivare a pari punti col Taranto passerebbe ai play off in virtù della differenza reti negli scontri diretti.

Gli imperiali incontrano la Viterbese per la settima volta tra i professionisti; sei gare, tre in casa e tre fuori. Alla Nuovarreda lo score recita 1 vittoria e 2 pareggi, mentre al Rocchi 1 pareggio e due vittorie della Viterbese, complessivamente 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte per la Virtus Francavilla.

C’è poco da ragionare ormai, bisogna solo vincere e poi si faranno i conti tracciando una linea sulla stagione intera.

Appuntamento al Rocchi di Viterbo domenica alle ore 17.30, arbitra Paride Tremolada di Monza alla sua 79esima presenza in serie C.