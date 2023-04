Taranto-Messina: i precedenti sorridono agli ionici

TARANTO – Domenica quella tra Taranto e Messina è una finale in tutti i sensi: finale delle regular season, finale per il Taranto per provare ad agguantare i play off e finale per il Messina per provare a scongiurare i play out.

L’attesa cresce e sarà una gara tutta da vivere come tutte le gare in cui in palio non ci sono solo i 3 punti ma una stagione intera.

Guardano le ultime 5 partite notiamo che il Taranto ha vinto due volte con Virtus Francavilla e Pescara e pareggiato altre due con Avellino e Monterosi, 8 punti che hanno permesso alla truppa di Capuano di uscire fuori dalla sabbie mobile e proiettarsi alla zona play off. La squadra rossoblù è in forma e in fiducia e caricata dal suo allenatore sicuramente proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Tra le due squadre i precedenti a Taranto sono 22 con 9 vittorie dei padroni di casa, 2 dei siciliani e 11 pareggi.

Dunque la bilancia dei precedenti pende dalla parte degli ionici anche se il pareggio è il risultato più usuale.

Nello scorso torneo sulla panchina del Messina c’era proprio l’attuale tecnico del Taranto e finì 0 a 0.

Il Taranto punta a vincere, con una vittoria se non vince anche la Virtus Francavilla passa il Taranto, perché a pari punti con gli imperiali la squadra di Capuano soccomberebbe per la differenza reti negli scontri diretti.

Il Messina deve vincere per non fare i play out.

Una matassa intricata per entrambe ma è giunta l’ora di pigiare forte sull’acceleratore e quel che accadrà poi si vedrà al triplice fischio.

Appuntamento a Taranto, allo Iacovone, domenica alle ore 17.30, arbitra Luca De Angeli di Milano.