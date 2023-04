Primavera 1 – Lemmens-Corona: il Lecce pareggia 1-1 con il Torino. I giallorossi chiudono in 9

TORINO – Uno a uno tra Torino e Lecce al “Silvio Piola” di Vercelli nel match valido per la 28^ giornata del campionato di Primavera 1. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Nella ripresa, nel miglior momento dei padroni di casa, sono passati in vantaggio i salentini: all’84’ punizione tagliata in mezzo per la zampata vincente di Lemmens. Due minuti dopo, la pareggia subito il Torino con il neo entrato Corona che insacca di testa dal corner. Gli ospiti chiudono in 9 per l’espulsione prima di Vulturar, al 43′ del primo tempo e poi per quella diretta in pieno recupero di Burnete. Pareggio, questo, che sta più comodo al Lecce capolista che che ai granata, spreconi sotto porta.

IL TABELLINO

TORINO-LECCE: 1-1

Reti: st 40’ Lemmens, st 42’ Corona

Ammoniti: pt 19’ Vulturar, st 18’ Munoz, pt 26’ Pellegri, pt 29’ N’Guessan, st 39’ Dembele

Espulsi: pt 43’ Vulturar, st 47’ Burnete

Torino: Passador, N’Guessan, Dell’Aquila, Antolini, Pellegri (st 34’ Corona), Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie (st 34’ Capac), Ruszel (st 17’ Silva). A disposizione: Brezzo, Servalli, Wade, Anton, Rettore, Caccavo, Ansah, Vaiarelli, Opoku, Marchioro, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Lecce: Borbei, Hasic, Salomaa, Vulturar, Burnete, Berisha (st 34’ McJannet), Dorgu, Munoz, Samek, Lemmens (st 46’ Bruns), Corfitzen (st 42’ Daka). A disposizione: Moccia, Leone, Bruhn, Kausinis, Hegland, Kljun, Davis. Allenatore: Paleari.