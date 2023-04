I convocati di Baroni per il Milan: non c’è Colombo

LECCE – Questa la lista dei convocati di mister Marco Baroni per la gara di domani con il Milan, in programma al “Meazza”. Unici indisponibili Colombo e Pongracic, ancora non convocato Dermaku.

PORTIERI

1. Bleve

21. Brancolini

30. Falcone

DIFENSORI

6. Baschirotto

84. Cassandro

18. Ceccaroni

25. Gallo

17. Gendrey

97. Pezzella

4. Romagnoli

13. Tuia

93. Umtiti

CENTROCAMPISTI

7. Askildsen

29. Blin

16. Gonzalez

14. Helgason

42. Hjulmand

32. Maleh