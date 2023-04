Basket in carrozzina, serie B, Lecce a Parma a caccia di un sogno

LECCE – Un sogno da inseguire e in testa un solo obiettivo, si chiama finale del campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B.

La Lupiae Team Salento questo pomeriggio sarà impegnata a Parma per la Gara 2 della semifinale per ambire alla finale che condurrebbe alla serie A.

Laumas GiocoParma – Lupiae Team Salento, palla a due alle ore 16.30.

E così dopo aver vinto Gara 1, con il punteggio di 62 a 61, i ragazzi di capitan Sabrina Bozzicolonna si augurano di poter chiudere i conti di questa semifinale.

“Un’altra vittoria – dichiara coach Andrea Calò – ci separa da un traguardo non programmato. Pertanto così come fatto in Gara 1 dovremo dare il massimo al fine di non concedere la possibilità al Parma di arrivare a Gara 3, eventualmente in programma domenica mattina. Noi ci crediamo”.

Sarà possibile seguire la diretta della gara sulle pagine Facebook di Asd Lupiae Team Salento, Salento in Linea e sul canale You Tube di Salento in Linea, con telecronaca curata da Piergiorgio Fiorentino.