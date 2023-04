Sicurezza sul lavoro, Puglia al settimo posto

PUGLIA – Puglia e Basilicata continuano a presentare forti criticità in materia di sicurezza sul lavoro. I dati, purtroppo sono sempre allarmanti.

In Puglia la situazione più critica è quella che si registra a Foggia che ha chiuso il 2022 al terzo posto in assoluto con 15 casi su 166 mila occupati ed una incidenza del 90,3% .

E sempre in termini di incidenza anche Taranto è fra le province più a rischio : con 11 casi su circa 158 mila occupati, al nono posto in Italia, con una incidenza di 69,7 punti. In linea con la media nazionale la BAT( al 48esimo posto con 4 accadimenti e 112 mila addetti e, quindi, una incidenza pari a 35,7%) e Lecce ( al 53esimo posto con 8 infortuni mortali e 235 mila addetti ed una incidenza pari a 34). Brindisi è al 69esimo posto con una incidenza del 25,2 e Bari al 73esimo con 10 infortuni. I dati illustrati nella nona tappa del tour dell’Ugl a Foggia proprio per sensibilizzare alla sicurezza sui posti di lavoro.

In Puglia nel 2022 si sono registrati 51 accadimenti su poco più di 1,2 milioni di addetti, a fronte di una popolazione residente di poco meno di 4 milioni di unità.

Intanto, nei primi mesi del 2023 sono calate le denunce di infortuni, meno 31,4%, un dato che rivelerebbe un lato nascosto legato al lavoro nero , sommerso e irregolare che continua ad essere una piaga per il nostro territorio.

In Basilicata la provincia di Matera è fra le meno sicure a livello nazionale con una incidenza de 104,7, al secondo posto in assoluto, dietro solo ad Aosta e davanti a Foggia. Invece Potenza si posiziona al 72esimo posto con una incidenza dello 24,4%.