Scherma Taranto, col vento in poppa in questo finale di stagione

TARANTO – È stata finora una stagione ricca di successi per il Club Scherma Taranto. Il sodalizio ionico, unico sul territorio a rappresentare questa disciplina, nei giorni scorsi ha celebrato il grande risultato di India Briganti, che ha sfiorato il podio nella prova nazionale Gran Prix Under 14 a Vercelli e può annoverare diversi campioni del futuro nel proprio roster.

Sui risultati ottenuti e sulle prossime gare abbiamo ascoltato la presidentessa Antonella Putignano e il maestro Camilo Bory Barrientos;

“Una stagione che ci sta portando grandi risultati e siamo molto positivi, adesso affrontiamo il finale perché la stagione agonistica chiude a giugno, siamo nella fase più calda perché ci sono le ultime gare di qualificazioni. – afferma Antonella Putignano – Infatti nei prossimi due weekend i cadetti e i giovani, sono impegnati per la qualificazione Gold e gli Assoluti; nell’ultimo weekend di aprile sempre per Gold, al quale abbiamo già qualificato due ragazzi, ci auguriamo di portarne altri. È una stagione ricca di risultati, in ultimo il sesto posto nazionale di India Briganti che andrà ad affrontare a maggio il campionato finale degli Under 14, incrociamo le dita e speriamo che possa confermare e migliorare la sua posizione”.

“Grazie a Dio è stata una stagione molto positiva – evidenzia il maestro Barrientos – abbiamo avuto dei grandi successi, come la qualificazione alla gara Gold con Bensa e Salatino, e la finale nazionale di India Briganti, e anche la finale per la gara cadetti di Eva Pantaleo”.