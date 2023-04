LECCE- Il Lecce si è allenato, questa mattina al Via del Mare, in vista della gara Milan-Lecce, in programma domenica alle ore 18:00 a San Siro. Tutta la rosa è a disposizione di mister Baroni ad eccezione di Pongracic, impegnato in un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare prima della partenza con volo charter alla volta di Milano.